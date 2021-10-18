Кішка працює у ветеринарній клініці: які обов'язки у чотирилапої
Джерело:The Dodo
Разом з господарями кішка Бі працює в американській ветеринарній лікарні Look Ahead Vet. В обов'язки чотирилапої входить моральна підтримка пацієнтів.
За словами ветеринара Крістал Бессмер, Бі завжди цікава та дуже ніжна. Вона любить підходити до пацієнтів і класти на них лапку, щоб перевірити самопочуття і надати підтримку. Іноді вона навіть гладить їх.
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Разом з Бі в клініці працюють кішки, яких звати Елфі, Уно, Пеггі, Джей і Тео. Кожен з них має свою роль в лікуванні:
- Тео – підходить до тих, кому сумно, сідає на коліна і муркоче.
- Елфі – всіх захищає і любить перебувати в середині активних подій.
- Джей – любить блукати біля дверей та з усіма вітатися.
- Уно – подобається спостерігати за всіма цуценятами та кошенятами.
- Пеггі – з'явилася недавно, тому поки її називають стажером.
Помічники ветеринарної клініки / Фото Crystal Bessmer
У важкі та завантажені дні кішки допомагають ще й ветеринарам, надаючи їм свою підтримку. "Всі наші співробітники дуже близькі з кішками. Багато хто проводить в клініці більше часу, ніж удома, тому відносяться до них, як до рідних", – додала Крістал Бессмер.
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