Кішка працює у ветеринарній клініці: які обов'язки у чотирилапої

18 жовтня 2021 , 18:02
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Джерело:

The Dodo

Разом з господарями кішка Бі працює в американській ветеринарній лікарні Look Ahead Vet. В обов'язки чотирилапої входить моральна підтримка пацієнтів.

За словами ветеринара Крістал Бессмер, Бі завжди цікава та дуже ніжна. Вона любить підходити до пацієнтів і класти на них лапку, щоб перевірити самопочуття і надати підтримку. Іноді вона навіть гладить їх.

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Разом з Бі в клініці працюють кішки, яких звати Елфі, Уно, Пеггі, Джей і Тео. Кожен з них має свою роль в лікуванні:

  • Тео – підходить до тих, кому сумно, сідає на коліна і муркоче.
  • Елфі – всіх захищає і любить перебувати в середині активних подій.
  • Джей – любить блукати біля дверей та з усіма вітатися.
  • Уно – подобається спостерігати за всіма цуценятами та кошенятами.
  • Пеггі – з'явилася недавно, тому поки її називають стажером.


Помічники ветеринарної клініки / Фото Crystal Bessmer

У важкі та завантажені дні кішки допомагають ще й ветеринарам, надаючи їм свою підтримку. "Всі наші співробітники дуже близькі з кішками. Багато хто проводить в клініці більше часу, ніж удома, тому відносяться до них, як до рідних", – додала Крістал Бессмер.

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Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Дивіться відео: як Бі піклується про тварин

crystalbessmer

She’s actually one of our head nurses, so it’s ok ##hospitalcats ##vethospital ##cats ##funnycats ##fypage

original sound - ZeldaAndMorty

 

Автор: Марія Лелека