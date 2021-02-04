Полювала на чайок, а стала зіркою фейсбуку: мережу розсмішили фото кішки-невдахи з Одеси

Перехожі годували птахів на пляжі, а кицька, як справжній хижак, вирішила вполювати собі здобич. Але в неї нічого не вийшло.

Джерело: фейсбук Ігоря Єрошкіна

Одеський фотограф Ігор Єрошкін зафільмував кумедну історію. Кицька, що живе на пляжі поблизу колишнього санаторію "Росія", вийшла на полювання.

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Полювання виявилося невдалим / Фото Ігор Єрошкін

Поки перехожі годували морських птахів, триколірна киця вирішила упіймати собі хоч одного. Але птахи навіть не підозрювали про її спроби й спокійно літали у кількох сантиметрах від кігтів хижака.



Триколірна кішка живе поблизу пляжу / Фото Ігор Єрошкін

Втім, за старання кішка все одно здобула винагороду – її нагодували перехожі, які зупинилася подивитися на це видовище.



Перехожі зупинялися, щоб сфотографувати кумедну тварину / Фото Ігор Єрошкін



Кицька привабила чимало уваги / Фото Ігор Єрошкін

Жодна чайка не постраждала, – напівжартівливо пише фотограф.



Чайки навіть не підозрювали про таке полювання / Фото Ігор Єрошкін

Опубліковані фото зібрали чимало лайків та коментарів у фейсбуці.



Фото Ігор Єрошкін





Фото Ігор Єрошкін

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