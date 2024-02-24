Деякі люди і тварини вважають, що їхня головна місія – доводити інших до сказу. Зазвичай, стереотипно, таку поведінку приписують жінкам, от і кішечка з опублікованого відео, мабуть, підтверджує це.

Вона вирішила надокучати своєму пухнастому "чоловікові". Але той виявився дуже міцним горішком, і його реакцію можна переглядати цілий день.

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Кішка перевірила терпіння "чоловіка"

На опублікованому відео видно, як біла кішка всіляко намагається привернути увагу смугастого товариша, але той не реагує на неї ніяк. Ймовірно, кішка хотіла пофліртувати з ним, але той не розумів. Тоді пухнаста вирішила "дістати" кота – спершу гладила його по носу, потім по морді.

Тільки один раз котик не витримав і шльопнув свою кривдницю лапою у відповідь. Зрозуміло, хвостату забіяку це не зупинило, і вона продовжила докопуватися.

Це відео можна дивитися годинами:

Гадаємо, що рано чи пізно біла кішка нарветься на менш терплячого супротивника, і той влаштує їй прочухана. Але не цього разу!

Лисиця вкрала телефон рятувальника і зробила селфі-відео

Офіцер RSPCA у Великій Британії налаштував свій телефон, щоб знімати порятунок тварин. Але несподівано на горизонті з'явилася допитлива лисиця. Руда не збиралася позувати рятувальнику, і вирішила стати безпосереднім автором відеороликів. Вона схопила пристрій і втекла з ним, поки він ще записував.

На відео видно, як лисиця кладе телефон під найближчий кущ і нюхає його, встигнувши при цьому зробити селфі-відео. Фіцкоста наздогнав тварину і примудрився повернути телефон.