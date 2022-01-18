Кішка не любить, коли господиня співає: як кумедно намагається зупинити жінку

Кішка, яку назвали Хелен, не любить, коли госоподиня співає. Тому чотирилапа вигадала метод, як її зупиняти.

Коли господиня вирішує щось заспівати, Хелен одразу намагається змусити її зупинитися. Для цього чотирилапа заскакує на жінку.

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Атаки домашньої улюблениці господиня зняла на відео та опублікувала у соціальних мережах. Крім того, вона їх змонтувала та зробила кумедний ролик, який доводить негативне ставлення кішки до її співу.

Дивіться відео: як кішка реагує на спів господині

У соціальних мережах ролик набрав сотні тисяч переглядів. Користувачі активно залишали свої коментарі:

"Кішка з ідеальним слухом не виносить фальші".

"Я точно так само кидалася б на сусідку зверху, яка співати любить, але не вміє".

"Вона явно не в голосі, на думку Хелен".

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