Кішка народилася з унікальними "вусами" й стала зіркою соцмереж

Через свою зовнішню особливість кішка стала зіркою в соціальних мережах. На її сторінку в інстаграм підписалося понад 7 тисяч користувачів.

Мастаччолі – кішка з "вусами". Їй всього 1,4 року, проте вона вже встигла зібрати прихильників у соціальних мережах.

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"Найкращий спосіб привернути увагу моєї вусатої дівчинки до зйомок – це назвати її ім'я або видати дивний звук, щоб вона подивилася. Моя фотоплівка заповнена сотнями фотографій, тому я можу вибрати навіть кілька хороших", – повідомила господиня.

Дивіться фото Мастаччолі з інстаграм:

Як стала господинею Мастаччолі

Дівчина розповіла, що знайшла кішку разом із її братами ще зовсім маленькою. Серед цього сімейства тільки Мастаччолі мала "вуса".

"Моя мама поливала свій сад, коли почула крик кошенят. Тоді вона одразу зателефонувала мені. Згодом я виявила, що всі четверо кошенят промокли. Я висушила їх і вичистила, а також обманом заманила у величезну будку, щоб вони перебували під моїм наглядом", – пригадала дівчина.

Дивіться відео з особливою кішкою:

Мостаччолі була дуже слабкою, тому господиня підгодовувала її. Дівчина не одразу помітила "вуса". Проте згодом їй сподобалася ця особливість й вона вирішила залишити кішку собі. Іншим малюкам дівчина знайшла сімʼю.

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