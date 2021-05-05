Кішки маргай: рідкісні тварини, яких можна тримати вдома

Маргаї або довгохвості кішки можуть ходити по стовбурах дерев вгору та вниз, а ще – висіти на одній лапі. Хоча це дикі тварини родом з Південної Америки, деякі люди тримають їх вдома.

Кішки маргай родом з Південної Америки. Це рідкісні тварини, що перебувають на грані вимирання. Маргай – дикий вид кішок, однак сьогодні деякі люди тримають їх як домашніх улюбленців.

Цікаво Аномально великі собаки: 5 гігантів, що вражають своїми розмірами



Маргаїв полюбляють за незвичну зовнішність / Фото zooclub.org.ua

Характеристики виду

Зріст: близько 30 сантиметрів.

близько 30 сантиметрів. Вага: 2,5 – 8 кілограмів.

2,5 – 8 кілограмів. Довжина хвоста кішки: 30 – 50 сантиметрів.

30 – 50 сантиметрів. Маргаї походять з сімейства тигрових.

Маргай – екзотичний вид кішок. Мало хто тримає їх удома. Але є сміливці, які заводять маргаїв як домашніх улюбленців.



Цих кішок називають "білками" за неймовірну спритність / Скриншот / Youtube

Маргаї мають великі круглі очі, що робить їх схожими на інший вид котячих – оцелотів. Саме через цікаву зовнішність цих котиків почали розводити й продавати охочим мати вдома екзотичну тварину.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Маргаїв відносять до найдорожчих кішок нарівні з популярними ашерами та саванами.



Кошенята коштують від 20 тисяч доларів / Фото Curious-world

на маргаїв в офіційних розплідниках починаються

Дивіться Осли та коні копають криниці в пустелі й рятують інших тварин від спраги

Маргаї унікальні тим, що можуть висіти на дереві, утримуючи вагу тіла однією лапою. А ще лапи цих кішок можуть розвертатися на 180 градусів – саме тому тварини можуть рухатися стовбурами дерев головою донизу.

Як утримувати маргая вдома

Найкраще – зробити для маргая просторий вольєр з гіллям та стовбурами дерев, щоб кіт міг лазити там.

Маргаї – неагресивні коти, однак вони полюбляють свободу. Якщо тримати їх не в вольєрі, а в будинку чи квартирі, вони можуть утекти. Тому потрібно обладнати вікна металевими сітками, а на виході зробити перехідний тамбур, що убезпечить тварину від втечі.

Якщо маргай втече, він може загинути на вулиці від холоду.

Тривалість життя маргаїв у неволі – близько 18 років. Ці коти із часом звикають до своїх господарів і можуть сидіти в них на руках, як звичайні коти.

Дізнайтеся більше про довгохвостих кішок