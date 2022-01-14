Кинулася обіймати та гратися: відео зустрічі ведмедиці та чоловіка, який її врятував

Ведмедиця, яку назвали Соня, втратила маму ще зовсім маленькою. Після цього вона опинилася в центрі для осиротілих диких тварин, де за нею доглядав працівник Джонатан. Його турботу тварина не забула, навіть коли чоловік змінив роботу.

Коли через декілька років Джонатан вирішив відвідати Соню, виявилося, що вона його не забула.

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Ведмедиця одразу впізнала чоловіка. Коли вона почула його голос, одразу же кинулася обіймати. Крім того, дозволила йому погладити себе по животу, що вважається найвищий знак довіри з боку дикої тварини.

Разом з чоловіком, який про неї піклувався, Соня захотіла пограти в обом відому їм гру. Джонатан тягнув ведмедицю за передні лапи, а та перекочувалася на спині.

Соня залишилися в центрі для осиротілих тварин, адже не пристосована до життя у дикій природі та не зможе самостійно добувати їжу чи взаємодіяти з іншими тваринами. Саме тому така зустріч дуже цінна для ведмедиці.

Дивіться відео зустрічі ведмедиці та працівника центру:

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