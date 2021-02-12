Ніяких упряжок: кінь, який любить ганяти м'яча – веселі відео

Темношкірий фризький жеребець не схожий на інших коней. Він надто елегантний, щоб бути запряженим у карету. Натомість Зервас обожнює гратися м’ячем і навіть має свою сторінку в інстаграмі.

Зервас живе біля узбережжя Мексиканської затоки в американському штаті Алабама. Він є досить екзотичної породи, яка з'явилася в провінції Фризланд на півночі Нідерландів. Фризькі коні двічі побували на межі вимирання, але їх врятували нідерландські конярі.

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Інстаграм-сторінка Зерваса повна фотографіями та відео, де він грається м’ячем. Вочевидь кінь просто не може жити без своєї улюбленої іграшки.

Весела неділя

Так підписав допис господар коня. В ролику можна побачити, з якою радістю Зервас бігає довкола з великим червоним м’ячем.

Перекидування м'яча

Не менше задоволення кінь отримує від гри зі своїм господарем.

Зервас виглядає неймовірно – блискуча шерсть вороного окрасу, довга гривка із вплетеними прикрасами. Відразу помітно, що за конем добре доглядають. То чому б йому не веселитися!

Це срібне намисто дуже йому личить!