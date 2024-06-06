Унікальну козу продали на аукціоні за 14 тисяч доларів: чим вона особлива та який має вигляд

На аукціоні, що відбувся у Стаффордширі, керамічна коза, виготовлена королем Чарльзом III, коштувала 14 000 доларів. Маленька керамічна тварина перебувала у власності канадця Реймонда Паттена понад 50 років, отримавши подарунок від його двоюрідної тітки на 21-й день народження.

Керамічна коза, що заслуговує на увагу, має захопливу передісторію. Вона з'явилася з рук принца Уельського Чарльза, коли він був студентом Кембридзького університету наприкінці 1960-х років.

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Керамічну статуетку кози продали на аукціоні за 14 тисяч доларів

Реймонд Паттен отримав дорогоцінний подарунок від своєї двоюрідної тітки, яка працювала кухарем у президента Квінс-коледжу в Кембриджі. Вона особисто знала принца Чарльза та пишалася тим, що він навчався в тому ж університеті, де вона працювала.

Я вважаю, що вона особисто знала майбутнього короля. Я дорожив козою все своє життя,

– сказав пан Паттен.



Керамічна коза має розмір приблизно 8 сантиметрів у висоту та 9 сантиметрів у довжину / Фото hansonsauctioneers.co.uk

Прагнучи передати свою історичну цінність, Реймонд Паттен нещодавно вирішив виставити козу на аукціон через Hansons Auctioneers у Стаффордширі. Пенсіонер прийняв рішення розлучитися з козою в надії знайти нового власника, який би по-справжньому цінував її історичну цінність на довгі роки.

Який вигляд має унікальна коза?

Керамічна коза розміром близько 8 сантиметрів у висоту та 9 сантиметрів у довжину. Унікальний виріб прикрашений емаллю та має складні жовті, рожеві та коричневі прожилки.

Вважається, що принц Чарльз виготовив цю козу у період між 1967 та 1969 роками, ймовірно, натхненний талісманом Королівського полку Уельсу.



Козу продали на аукціоні за 14 тисяч доларів / Фото hansonsauctioneers.co.uk

Історичне одкровення підтвердило, що принц Чарльз носив форму свого полку, коли став принцом Уельським у 1969 році. Автентичність керамічної кози, пов'язаної з цією подією, була підтверджена свідченням під присягою, підписаним Реймондом Паттеном, який засвідчив, що саме принц Чарльз створив цей об'єкт.

Загальна сума, яку заплатив приватний американський покупець, склала 14 562 долари (584 546 гривень).

До слова, у британському графстві Ратленд у квітні відкрили двометрову статую королеви Єлизавети II, яка вважається першим постійним пам'ятником покійній королеві. Статуя зображує її в оточенні трьох собак породи коргі, її улюблених домашніх улюбленців. Один з королівських пухнастиків – це собака українки Антоніни Кириленко.