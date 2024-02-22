Справжня "спецоперація": провели наймасштабніше переселення носорогів в історії – вражаючі кадри

До Кенії на трав'янисте плато повернулися носороги, яких там не бачили десятиліттями. Йдеться про успішний "переїзд" 21 чорного носорога.

Місцеві природоохоронці успішно переселили групу носорогів до приватного заповідника "Loisaba Conservancy", який називають найбільшим переселенням цього підвиду в історії Кенії. Носороги були переведені з трьох інших парків, які стикалися з перенаселенням і не мали достатньо місця для тварин.

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У Кенії провели наймасштабніше переселення носорогів в історії

Природоохоронці висловили оптимізм щодо можливості адаптації носорогів на новому місці, що потенційно може призвести до відродження їхньої популяції. Це значний крок вперед, враховуючи, що майже всі стада чорних носорогів у Кенії були знищені браконьєрами десятиліття тому.

До Кенії на трав'янисте плато повернулися носороги, яких там не бачили десятиліттями / Фото The Associated Press

Пройшли десятиліття з тої пори, як носороги бродили тут майже 50 років тому. Їх чисельність сильно постраждала від браконьєрства. Зараз ми зосереджені на тому, щоб омолодити цей ландшафт і дозволити носорогам розмножуватися, прагнучи відновити їхню популяцію до колишньої величі,

– каже менеджер Loisaba Conservancy Оле Йанкере.

За його словами, операція з переміщення носорогів тривала 18 днів. Спочатку їх шукали по заповідниках за допомогою гелікоптера, потім, щоб безпечно забрати, усипляли із застосуванням транквілізатора.

Не обійшлося і без інцидентів. У перші дні операції майже приспаний носоріг впав у струмок. Ветеринарам та рейнджерам довелося тримати його голову над водою за допомогою мотузки, щоб він не потонув, та чекати, поки не подіє препарат.

Це найбільше переселення цього підвиду тварин в історії Кенії / Фото The Associated Press

Зазначається, що деякі з носорогів були перевезені аж з Національного парку Найробі. Тож вони подолали 300-кілометрову подорож, доки не потрапили до нової домівки у "Loisaba Conservancy". Інші тварини прибули з парків, розташованих ближче до заповідника.

Чому прийняли таке рішення?

Намагаючись покращити добробут носорогів у дикій природі, місцева влада вирішила переселити частину тварин до інших парків. Зоозахисники припускають, що надання більшого простору для носорогів може потенційно підвищити їхній рівень щастя та рівень розмноження.

До Кенії на трав'янисте плато повернулися носороги, яких там не бачили десятиліттями / Фото The Associated Press

Забираючи деяких тварин, ми очікуємо, що популяція носорогів на цих територіях збільшиться. А потім ми знову заселимо ту початкову популяцію, що складається щонайменше з 20 тварин, у нові райони,

– сказав експерт з носорогів Служби дикої природи Кенії Девід Ндере.

Він підтвердив, що у популяції носорогів рівень розмноження показово знижується, коли їх стає занадто багато на певній території.