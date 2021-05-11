Кемпінг мрії: 30 ґолден-ретриверів, з якими можна гратися

У Великій Британії у графстві Сомерсет розташований кемпінг, де проживають 30 золотистих ретриверів. З ними можна бавитися, купатися, вигулювати їх і робити усі милі речі, для яких створені собаки.

Центр розташований у місті Майнхед і функціонує вже не перший рік. Втім, шалену популярність він здобув завдяки тіктоку.

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Кемпінг із ґолден-ретриверами

Центр відпочинку почав працювати ще з 2017 року. Однак, відтоді, як його власники завели тікток, він став популярним серед мільйонів підписників. Та кемпінг має не лише розважальну, а й лікувальну і навчальну функції.



Чому б не зібрати врожай разом з собаками? / Фото з The golden retriever experience

По-перше, у центрі вчать правильно поводитися з собаками, пояснюють, як за ними доглядати і чого з ними не варто робити. По-друге, у центрі діють спеціальні програми для лікування посттравматичних стресових розладів, підтримки аутизму, проблем із розвитком.



У центрі намагаються втамувати біль тих, хто нещодавно втратив улюбленця / Фото з The golden retriever experience

Окремо діє і програма для людей, які нещодавно втратили улюбленця і відчувають з цього приводу тривогу і сум. За бажання чи потреби можна познайомитися лише з декількома найспокійнішими собаками, чи навпаки, одразу кинутися в обійми усіх 30 красунчиків.



Не обов'язково гратися з усіма песиками одночасно / Фото з The golden retriever experience

У кемпінгу можна спинитися на ніч. Якщо ж усі місця через аншлаг зайняті, то не біда: підприємливі сусіди кемпінгу приймають постояльців до себе, а також неподалік є готель.

Про що застерігають власники кемпінгу, так це про те, що відвідувачам потрібен змінний одяг. Адже шерсть золотистиків точно залишиться на вашому вбранні.



Чому б не скупати ґолден-ретриверів? / Фото з The golden retriever experience

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.