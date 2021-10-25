На Канарах врятували 4 собак, які місяць пробули у полоні лави

Чотирьох собак, які на місяць опинилися в пастці через виверження вулкана на острові Ла-Пальма, врятували. Зробили це невідомі активісти, які ризикують отримати штраф.

Історія чотирьох песиків облетіла світові новини минулого тижня. Відео з безпорадними песиками посеред випаленої землі розчулило мільйони глядачів. Зрештою, за декілька днів чотирилапих вдалося врятувати.

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Песиків на Ла-Пальмі врятували

У день, коли почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха, 70-річний власник взяв їх на полювання. Тоді його перестріли військові Цивільної гвардії і змусили евакуюватися подалі від лави. Чоловіку поставили ультиматум, що він мусить їхати без своїх тварин.

Залишившися без господаря, один на один зі стихією, собаки змогли врятуватися. Вони на запах та за інтуїцією повернулися в будинок і сховалися в басейні. Там лава не могла їх дістати. Песиків побачили рятувальники з дронів і почали за ними пильнувати. Аби підтримувати їх, собакам з безпілотників скидали їжу.

Фахівці компанії Aerocamaras, яка займається безпілотниками, планували повітряну операцію з евакуації собак. Зрештою невідомі активісти з команди A Team заявили про порятунок тварин.

Зоозахисники опублікували відео з врятованими собаками і залишили в басейні, де вони жили, плакат з написом "собаки в порядку".

Басейн, де сиділи собаки, тепер порожній, а тварини – у безпеці: відео

Aerocamaras відправили в будинок, де жили собаки, дрон і підтвердили, що вони зникли.

Ми нічого не побачили, але хотіли ще раз в цьому переконатися. Сьогодні ми переглядали зображення і підтвердили владі, що на тому місці, де були собаки, з'явилися людські сліди. Тому ми підтверджуємо, що вони там були,

– заявити в компанії.

Учасники A Team не розголошують своїх імен. Скоріш за все через те, щоб зберегти анонімність. Цивільним особам зараз заборонено входити в зону, покриту лавою. Порушникам загрожує штраф у розмірі 180 євро.

Виверження вулкану на Канарах: головне

Вулкан Кумбре-В'єха, що розташований на острові Ла Пальма, активізувався 19 вересня 2021 року.

Відтоді 7 тисяч людей довелося евакуювати з будинків.

Загалом лава зруйнувала понад 742 гектари землі і понад 2 тисячі будинків.

Виверження супроводжуються землетрусами. Нещодавній з них став одним з найпотужніших і сягнув магнітуди 4,8 бала.