Видра ефектно уникла упіймання
Це не перший рік, коли видра так поводиться, однак лише цього року влада нарешті вирішила якось вплинути на її дії. У результаті співробітники Акваріума Монтерей-Бей, Департаменту риби й дикої природи Каліфорнії, а також служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США пообіцяли спільними зусиллями виловити й переселити видру.
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Щоб спіймати тварину, місцева влада впродовж тижня залучила водолазів, неводи й навіть вертольоти. Утім, усі спроби виявилися марними – видра все ще орудує у водах біля Санта-Круса.
Відомо, що у суботу дослідники використали сітку завдовжки 182 метри й спробували "841" заплисти в неї, використовуючи як наживку її улюблені дошки для серфінгу. На жаль, це не спрацювало, а тому рятувальникам на човнах і гелікоптерах довелося дати видрі спокій й спробувати знову іншим разом.
Також дослідники використали як приманку дошку для серфера, слідом за якою слідував дайвер. Щойно тварина застрибнула на дошку, дайвер почав повільно тягнути її до човна рятувальників. Однак, як і в попередніх випадках, "841" зірвалася, щойно підійшла надто близько до човна, де на неї вже чекали наглядачі.
У США не можуть спіймати видру, яка викрадає у серферів дошки / Фото з твіттеру Native Santa Cruz
Співробітники Служби рибальства і дикої охорони США повідомляють, що упіймання видри насправді може зайняти дні, а то й тижні, враховуючи логістику, поведінку тварини, мінливі умови довкілля, наприклад, прозорість води.
В чому причина такої поведінки?
Дослідники досі до кінця не розуміють, чим викликана така дивна поведінка видри. Проте є припущення, що самка може бути вагітною, а тому схильна до гормональних сплесків, які спричиняють її "агресивну поведінку" щодо серферів.
Туристів та серферів попереджають про агресивну істоту / Фото з твіттеру Native Santa Cruz
Зазначимо, що вся ця операція із затримання видри змусила багатьох замислитися, чи справді воно варте того. Крім того, співробітники місцевих агентств, як і дослідники, не хочуть нашкодити "841", а деякі побоюються, що тактика "приманки" фактично може спровокувати її поведінку.
При цьому місцева влада не має наміру пом'якшуватися щодо свого рішення – вона все ще вважає, що видру необхідно відловити й переселити.