Видра ефектно уникла упіймання

Це не перший рік, коли видра так поводиться, однак лише цього року влада нарешті вирішила якось вплинути на її дії. У результаті співробітники Акваріума Монтерей-Бей, Департаменту риби й дикої природи Каліфорнії, а також служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США пообіцяли спільними зусиллями виловити й переселити видру.

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Щоб спіймати тварину, місцева влада впродовж тижня залучила водолазів, неводи й навіть вертольоти. Утім, усі спроби виявилися марними – видра все ще орудує у водах біля Санта-Круса.