У Каліфорнії собака працює мером міста: як йому це вдалося

Цей пес має просто шалений рейтинг серед мешканців містечка Айділвайлд-Пайн-Коув, що в Каліфорнії. Місто прославилося через те, що одним із перших обрало собаку мером.

Так, це не жарт: золотистого ретривера Макса справді обрали мером містечка влітку 2012 року. А до нього міським головою був ще один пес – також золотистий ретривер.

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Власниця Макса працює в мерії



Макс працює мером усе своє життя / Скриншот з відео

Філліс Мюллер – любляча власниця унікального собаки. Мюллер працює керівником апарату міста Айділвайлд-Пайн-Коув, а її собака – мером.

8-річний Макс був мером міста майже усе своє життя. Собака почав "працювати", коли йому було всього близько 11 тижнів.

Він знає, що робити, коли перебуває на публіці. Він полюбляє людей, любить позувати для фотографій і просто любить свою роботу,

– розповідає власниця.

Що відомо про місто Айділвайлд-Пайн-Коув

Це невелике містечко в Каліфорнії, що налічує близько 3800 жителів. Воно розташоване у горах. Одного разу місцева зоозахисна організація провела кампанію з виборів мера міста. Кампанія була унікальною, адже люди не могли брати у ній участі – тільки тварини. Місцеві мешканці могли висувати на вибори власних улюбленців.

Джерело: Це невелике містечко в Каліфорнії, що налічує близько 3800 жителів. Воно розташоване у горах. Одного разу місцева зоозахисна організація провела кампанію з виборів мера міста. Кампанія була унікальною, адже люди не могли брати у ній участі – тільки тварини. Місцеві мешканці могли висувати на вибори власних улюбленців.Джерело: Вікіпедія

Першим мером міста став попередній золотистий ретривер, що належав Філліс Мюллер. Собака, якого теж звали Макс, "працював" міським головою до самої смерті.

Перший собака, що був мером міста / Фото mayormax.com Оскільки пес був надзвичайно популярним серед мешканців містечка, жінка знайшла цуценя із родоводу Макса та забрала малюка собі. Цікаво Чи бувають золотисті ретривери чорними: відповідь вас здивує Нового пса назвали Максом і його негайно обрали мером. Разом із новим мером Максом до містечка прибули його брати, що також "служать" місту.

Брати Макса / Скриншот з відео

Мюллер та її улюбленець проводять свої дні у спілкуванні з місцевими мешканцями та туристами. Вони відвідують лікарні, хоспіси, будинки окремих людей та намагаються робити якомога більше добрих справ.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа.