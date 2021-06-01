Дівчина голими руками накинулася на ведмедицю, бо та вдарила її собачок: вірусне відео

У Каліфорнії смілива дівчина стала на захист своїх улюблених собачок, не злякавшись ведмедиці. Та непрохано прийшла в гості на подвір'я і стала зачіпатися до собачок.

Епічну битву вдалося зафіксувати завдяки камерам спостереження. Відео з них виклала сестра захисниці собачок у тікток.

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Дівчина накинулася на ведмедицю

Сталося усе на приватному подвір'ї: ведмедиця з парою ведмежат залізла на півтораметровий паркан. До неї одразу ж прибігли чотири собачки і почали гавкати. Тоді ведмедиця стала бити їх лапами по мордочками.

На гавкіт прибігла дівчина, яка ні хвилині не гаяла і підбігла до дикої тварини. Вона відштовхнула її з паркану голими руками, позбирала песиків з подвір'я і пішла з кадру.

У Каліфорнії дівчина відштовхнула ведмедицю, яка вдарила її песиків: дивіться відео

Дівчина забила палець, а песик отримав подряпини

Дівчину-рятівницю песиків з Каліфорнії звуть Гейлі. Відео у своєму тіктоці запостила її сестра – Бренда. Воно швидко розлетілося мережею і набрало понад 46 мільйонів переглядів (станом на вечір 1 червня).

У коментарях до відео Гейлі розповіла: з тваринками усе гаразд: вони цілі і майже неушкоджені. Лише одна – найменша собачка – отримала подряпини.

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У наступному відео сама Гейлі розповіла про свій вчинок. Каже, що ні миті не вагалася і не бачить у цій події геройства. Мовляв, це її дітки і вона готова їх захищати від будь-кого.

Гейлі дещо травмувала руку: на відео вона показала підписникам свій палець у захисній лангетці. Щоправда, незрозуміло, чи отримала дівчина перелом, чи вивих. Вона додала: такого з нею раніше не бувало, і ведмеді – нечасті гості. Втім, після цього інциденту Гейлі замислилася про необхідність вищого паркану.



Травмований у битві з ведмедицею палець / Скриншот з відео