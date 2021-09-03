У Каліфорнії безлюдними вулицями почали ходити ведмеді: відео

У Каліфорнії на порожні міські вулиці вийшли ведмеді. Усе через масові евакуації та пожежі навколо озера Тахо.

В евакуйованому туристичному місті на озері Тахо ведмеді та інші дикі тварини максимально використовують безлюдні вулиці. Усе через те, що за декілька миль вирують лісові пожежі.

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Ведмеді безтурботно нишпорять по смітниках, розкидають навколо їжу та спокійно перетинають порожні вулиці. Крім того, навколо них гуляють койоти.

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Дивіться відео: ведмеді серед пустих вулиць міста

Відомо, що мешканців міста евакуювали через лісові пожежі. Приблизно 22 тисячі жителів заблокували головну дорогу міста, адже їм було наказано виїхати.

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