Каченя намагалося перелізти через цегляну стіну: кумедне відео

Маленьке каченя намагалося перелізти через високо цегляну стіну. Вчинок птаха дуже здивував господаря.

Бразилець опублікував у соціальних мережах кумедне відео з маленьким каченям. Птаха активно намагалася лізти по цегляній стіні.

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Відомо, що каченя – домашній улюбленець доньок бразильця, яке раптово вирішило втекти. У коментарях люди жартували, що пташеня схоже на Тома Круза у фільмі "Місія нездійсненна".

Погляньте на це каченя. Це каченя, яке подарували моїм дочкам. Подивіться, які неймовірні речі воно виробляє. Воно лізе на стіну, щоб втекти з двору. У це неможливо повірити,

– розповів чоловік.

Які коментарі люди залишали під відео:

"Його схопили, всі роки тренувань витрачені марно!".

"Каченя-павук!".

"Воно ще не знає, що качки не можуть лазити по стінах".

"У цієї качки дух Тома Круза".

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Дивіться відео: як втікало каченя

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