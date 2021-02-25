Годують майонезом: як в Ізраїлі рятують черепах після розливу мазуту

Ізраїльські вчені винайшли спосіб допомогти черепахам, які постраждали після серйозного розливу мазуту. Їх годують майонезом, щоб вивести смолу із кишково-шлункового тракту.

Після того, як в Ізраїлі відбувся серйозний вилив мазуту, постраждало чимало морських тварин. В Ізраїльському центрі порятунку морських черепах зараз перебувають на лікуванні 11 рептилій.

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Майонез руйнує смолу в травній системі / Фото AP Photo

Мазут потрапив до їх дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Смолу з дихальних шляхів вдалося видалити. А для очищення травної системи черепах почали годувати майонезом.



Черепах лікуватимуть протягом тижня або двох / Фото AP Photo

Науковці стверджують, що майонез руйнує мазут. Морських черепах лікуватимуть протягом 1 – 2 тижнів, а потім випустять назад у дику природу.

Що сталося в Ізраїлі

21 лютого на середземноморське узбережжя Ізраїлю викинуло десятки тонн мазуту. Постраждало понад 190 кілометрів берегової лінії. Цю екологічну катастрофу визнали однією з найбільших в історії країни.



Під час виливу мазуту постраждало чимало морських тварин / Фото AP Photo