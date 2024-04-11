З додатковою парою ніг на спині: в Ізраїлі помітили рідкісну газель – приголомшливі кадри

Офіцер Армії оборони Ізраїлю Ніром Лейхтер зробив дивовижне відкриття, помітивши незвичайну газель у природному заповіднику на півдні пустелі Негев. Зупинившись випити кави в заповіднику, Лейхтер помітив газель з додатковою парою придатків, що росла на спині.

Газель гарцювала в степу, а на її спині росла додаткова пара придатків. Лейхтер передав відзнятий матеріал команді Товариства захисту природи Ізраїлю (SPNI) в Єрусалим, де вчені продовжили дослідження і підтвердили, що газель була народжена з мутацією.

Дивіться також Показуються раз на 10 років: вчені змогли сфотографувати рідкісну сліпу істоту з ластами

В Ізраїлі помітили рідкісну газель із 6 придатками

Подібне трапляється надзвичайно рідко і спричинене генетичним захворюванням, відомим як проліферація органів або полімелія. Рідкісний синдром, як стверджують учені, трапляється також і в людей – подібне трапляється менш ніж в одного на 100 000 народжень.

Тварина народилася 2021 року і вижила, попри зіткнення з хижаками. Вона провела більшу частину свого життя в небезпеці через мутацію, оскільки додаткові придатки виділяли її зі стада. Однак з часом самець зустрів самку і тепер має потомство,

– каже Амір Балабан з SPNI.

В Ізраїлі помітили рідкісну газель із 6 придатками: дивіться відео

Дослідники також зазначають, що раніше синдром спостерігався у низки ссавців, зокрема корів, рептилій, курей і мишей.

Що з'ясували вчені?

За словами Балабана, вони з колегами спостерігали за самцем і виявили, що з віком ноги зовсім не заважають йому вести нормальне життя. Подібний генетичний вроджений дефект є генетичним, однак у потомства самця схожого захворювання не виявили.

У газелі на спині росте додаткова пара ніг / Фото The Wildlife Channel

Ба більше, Балабан зазначає, що цей самець із 6 ногами став першою відомою газеллю зі спадковою хворобою на Близькому Сході.

В Ізраїлі помітили рідкісну газель із 6 придатками / Фото The Wildlife Channel

Зазначимо, на території Ізраїлю мешкає три підвиди:

ізраїльська газель,

газель Негев,

газель Шитім.

Останніх залишилося надзвичайно мало в дикій природі. Між статями цих видів спостерігається видима різниця, адже самці значно більші за самок і їхні роги довші.

У парку Індонезії помітили носорога в "броні"

Вчені визначили яванських носорогів як один з найбільш вразливих видів на Землі, назвавши їх одними з найрідкісніших ссавців у світі. Ці унікальні істоти мешкають лише в Національному парку Уджунг Кулон, розташованому на острові Ява в Індонезії.

Уже деякий час вчені намагаються зробити все можливе, щоб врятувати цей вразливий вид і тепер у них з'явилася надія, що це можливо. Днями в індонезійському національному парку було помічено нове дитинча яванського носорога.