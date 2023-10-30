Відвідувач у центрі Риму став жертвою жахливої зустрічі з інвазійним шершнем, що призвело до болючого укусу та сильного набряку. Андреа Веларді, у віці 48 років, насолоджувався їжею на терасі в районі Кампі-де-Фіорі, коли його несподівано ужалив шершень.

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Чоловік опинився на милицях після нападу інвазивного шершня

Веларді зауважив, що біль від укусу шершня значно відрізняється від типового дискомфорту, викликаного укусом оси. На жаль, на цьому його страждання не закінчилися, оскільки після нападу він був змушений пересуватися на милицях.

Східний шершень, науково відомий як Vespa orientalis, традиційно зустрічається в Північній Африці та Південно-Східній Азії, але його присутність у Римі стає дедалі частішою. Це відродження відбувається після кількох десятиліть відсутності, коли цей вид востаннє був помічений у столиці Італії ще в 1950-х роках. У 2021 році шершні були помічені в районі Монтеверде. Численні гнізда з сотнями цих шершнів було виявлено в різних місцях міста, зокрема на віконницях і навіть на стародавніх пам'ятниках.

Під час нещодавнього інциденту Веларді, жертва нападу представника певного виду, негайно обробив свій укус за допомогою пакета з льодом та ін'єкції кортизону, щоб пом'якшити наслідки укусу. Внаслідок атаки шершня до самого кінця одужання чоловікові довелося вдатися до пересування на милицях.

В літній період шершні стають дедалі настирливішими, що негативно позначається на відпочинку в місті,

– зазначив він.

Муніципальна влада Риму зіткнулася з проблемою боротьби зі сплеском популяції комах, оскільки вони досі не розробили ефективної стратегії. Щоб допомогти мешканцям у розв'язання проблеми, відомий зоолог Андреа Лунерті втрутився. Він помітив, що гнізда комах мають значні розміри, де в деяких мешкає до 1 000 шершнів.

Що треба знати про східного інвазивного шершня / Фото UnSplash

Лунерті пояснює зростання чисельності шершнів постійними проблемами поводження з відходами в Римі в поєднанні з тривалими високими температурами, які створюють ідеальне середовище існування для цих комах у міських умовах.

Поширення східних шершнів, особливо виду Queen, різко зросло цього року. Ці грізні комахи, попри свої компактні розміри, володіють дивовижною здатністю будувати гнізда навіть у найдрібніших щілинах будівель, що викликає занепокоєння щодо розширення їх присутності. Примітно, що повідомлення про вторгнення шершнів та подібні ситуації, надходять з різних міст південної Італії, зокрема з Неаполя.