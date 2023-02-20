В Іспанії легалізують зоофілію

Так, зоофілія, тобто секс із тваринами, в Іспанії більше не вважається кримінальним злочином, який досі ним був. Відповідно до реформи Кримінального кодексу про жорстоке поводження з тваринами, зоофілія можлива і не передбачає кримінальної відповідальності за умови, що тварині не завдається жодної шкоди.

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У 2015 році Конгрес схвалив реформу Кримінального кодексу, спрямовану на посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами та, вперше в історії Іспанії, сексуальну експлуатацію тварин.

Зазначається, що на той час вважалося: "тварини, як і діти, не мають здатності давати згоду, тому скотолозтво було класифіковано як новий злочин, що включає сексуальну експлуатацію тварин, незалежно від тяжкості заподіяної шкоди".

Відтепер це підлягатиме карі лише тоді, коли буде завдано тварині травми. Зловмисник отримає покарання, якщо тілесні ушкодження потребуватимуть ветеринарного лікування.

Дивно, що це походить саме від партії United We Can, яка встановила, що собаки, кішки та інші тварини повинні вважатися розумними істотами або живими істотами, наділеними чутливістю,

– підсумували у виданні.

Іншими словами, сексуальна експлуатація тварин виключається як самостійний злочин. Відтепер це каратиметься лише у випадку заподіяння тварині шкоди.

Як ставляться до зоофілії у світі

Зоофілія заборонена у більшості країн Європи, Америки та Азії. Були видані або окремі закони, що стосувалися цієї форми статевої поведінки, або розцінюються за законами, які не дозволяють заподіювати шкоду тваринам.

В Європі зоофілія не є забороною в Данії, Фінляндії, Бельгії, Угорщині, але при умові не надання травм тварині та нерозповсюдження у вигляді порнофільмів чи фотографій. Так само зоофілія не заборонена в Японії та Мексиці. В США відсутній окремий федеральний закон, проте зоофілію заборонили закони 36 штатів.

Формально під забороною зоофілія є в мусульманських країнах північної Африки, Близького та Середнього Сходу. Фактично ці країни займають одні з перших місць з випадків зоофілії та випадкам пошуку в інтернеті фільмів на цю тематику.