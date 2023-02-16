Депутати ВР від групи "Відновлення України" Олександр Юрченко й Антоніна Славицька пропонують парламенту ввести штраф за порушення правил перебування тварин в авто. Оскільки тварина може відвертати увагу водія або заважати йому керувати автомобілем.

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На додаток, у разі раптової зупинки чи зіткнення тварина, яку перевозять без спеціальних засобів чи кріплень, може когось травмувати. Також це може призвести до травм або загибелі самого улюбленця. Наприклад, у типовій ДТП при швидкості 50 кілометрів на годину собака вагою 20 – 25 кілограмів летітиме вперед із силою удару близько 700 кілограмів.

Тож у новому законопроєкті водіям пропонують і зобов'язують здійснювати перевезення в транспортних засобах тварин у такий спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху.



За неправильне перевезення тварин водії будуть отримувати штрафи / Фото UnSplash

За порушення такого правила пропонують ввести штраф сумою 510 гривень (30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян). Повторне порушення протягом року тягне за собою штраф 850 гривень (50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Основні принципи перевезення тварин в авто

В пояснювальній записці вказано основними принципами, якими варто керуватися для безпечного транспортування домашніх тварин під час автомобільних поїздок:

забезпечення комфорту для тварини і водночас безпеки для пасажирів;

уникнення впливу тварини на дотримання водієм правил дорожнього руху;

вибір спеціальних засобів для перевезення, що відповідають стандартам безпеки;

розташування та фіксація місця перевезення тварини поза межами переднього сидіння;

надійне кріплення будь-яких засобів для перевезення тварини;

дотримання законодавства про транспортування тварин всередині країни та поза її межами.

Пам'ятайте, що Ваша безпека і безпека тварин завжди повинна бути на першому місці. Слід дотримуватися правил дорожнього руху, навіть, якщо тварині і доведеться трохи побути окремо!