В ірландському селі Кросхейвен історики використовують овець для очистки могил. На очищених місцях вони знаходять давні захоронення.

Овець орендуюють в місцевих фермерів. Про це розповіли члени приходу церкви Святого Матвія, які й займаються справою.

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Вівці допомагають в роботі історикам

Волонтери та історики в Кросхейвені випускають тварин на кладовище – вівці випасають траву та інші рослини, очищаючи територію від заростей. На очищених ділянках люди знаходять старі поховання. Спочатку історики використовували для цих цілей кіз. Про це в коментарі Irish Examiner розповіла член міської ради Кросхейвена Одрі Баклі.

Кози виявили багато надгробків 1700-х років. Ми зареєстрували понад 400 пам'ятників. Найстаріше – 1711 року,

– зауважила Баклі.

Саме вона під час поїздки в Уельс помітила, як люди використовують кіз – ті очищали кладовища, з'їдаючи рослини. Ідею Баклі запропонувала місцевому Департаменту культурної спадщини. Так і розпочався проєкт.

Проте кози їли тільки плющ та залишали траву. Саме тому їх замінили вівцями. Останні значно спростили життя волонтерам. Люди навіть оголосили конкурс на найкращі імена овець.

Вівці допомагають волонтерам розчищати кладовище / Фото Larry Cummins, Corkbeo.ie

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Трапляються людям і цікаві знахідки. Скажімо, вдалось виявити пам'ятник на могилі 2-річної дівчинки Марії Кейт Рассел. Вона померла ще в 1872 році. Волонтери навіть знайшли внучатого племінника цієї дівчинки. Він шукав інформацію про Кейт Рассел та навіть хотів приїхати з Британії до Ірландії, проте через пандемію скасував поїздку.



Волонтери знайшли пам'ятник 2-річній дівчинці / Фото Corkbeo.ie

На жаль, за словами волонтерів, не всі поховання настільки помітні.

"Багато з пам'ятників – це камені з написами. Люди не могли дозволити собі купити надгробки, тому використовували валуни як маркери могил", – розповідають волонтери.

Саме тому їм важливо очистити місцевість та знайти поховання. В основному проєктом постійно займається 12 волонтерів.

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