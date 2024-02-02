Свободу голубам: в Індії випустили з-під арешту крилатого "шпигуна"

У індійському місті Мумбаї випустили на волю голуба. Птаха підозрювали у шпигунстві на користь Китаю.

Ветеринарна клініка у районі Парел цього тижня звернулася до поліції по дозвіл звільнити голуба, а наступного дня його випустили з-під арешту. Він пробув у неволі 8 місяців.

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В Індії випустили на волю голуба-шпигуна

Поліцейські затримали птаха у травні 2023 року на індійській нафтовій пристані Пір-Пау в передмісті Чембура. На його ніжці було два кільця – одне з міді, інше з алюмінію. На нижній стороні обох його крил виявили китайські ієрогліфи.

Після цього його "затримали" і утримували під вартою у ветеринарній клініці впродовж 8 місяців.

Під час розслідування справи поліція з'ясувала, що голуб брав участь у перегонах у відкритих водах Тайваню, і під час одного з таких заходів він вилетів з країни та приземлився в Індії,

— заявили індійські правоохоронці.

Коли розслідування завершилося, з голуба зняли всі обвинувачення у шпигунстві. Ветеринарна клініка випустила його на волю.

В аеропорту Колумбії заарештували жінку зі 130 отруйними жабами у багажі

Колумбійська влада вилучила 130 отруйних жаб-арлекінів в одного з пасажирів в аеропорту Боготи. Працівники знайшли їх під час перевірки багажу. Пасажирка сховала амфібій виду Oophaga sylvatica у контейнери для фотоплівок. Багато жаб були у стані зневоднення й стресу.

Правоохоронець додав, що приватні колекціонери можуть заплатити до 1 000 доларів за кожну жабу. Водночас у Колумбії штраф за володіння однією такою жабою може сягнути 14 300 доларів.

Жінка, відповідальна за цей незаконний акт, була негайно затримана, і зараз їй пред'явлені звинувачення в незаконній торгівлі дикими тваринами.