Ідеальні моделі: неймовірні групові світлини собак, яким позаздрить будь-який фотограф

Зробити групове фото – непросте завдання для будь-якого фотографа, адже не завжди вдається вдало згрупувати людей. Скомпонувати для групового фото собак виглядає заданням "із зірочкою", але працівники Центру денного догляду за собаками в Маямі роблять неможливе.

Сандра та Хосе – досвідчені кінологи, які впродовж багатьох років доглядають за собаками та навчають їх цікавим трюкам.

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Woofpack – це своєрідний "дитячий садок" для собак, де вони можуть не лише весело провести час, а й отримати нові навики. Собаки настільки люблять своїх тренерів, що навіть готові терпляче позувати перед фотокамерою.

Романтичне фото / Фото Boredpanda

Групові фото собак – це розвага тренерів Woofpack, яка дозволяє не лише популяризувати заклад, а й тренує дисципліну. Окрім того, світлини виходять настільки атмосферними, що швидко розлітаються мережею.

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Щасливі моделі / Фото Boredpanda

Для фотографій ми користуємося командами "сидіти" та "залишатися на місці". Собаки стають дисциплінованими та навчаються чекати відповідного сигналу. Окрім того, фотографії дуже подобаються господарям, вони радо діляться ними у мережі, – розповіли Сандра та Хосе.

Дивіться більше яскравих групових фотографій собак, до яких неможливо залишитись байдужим: