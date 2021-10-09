Ідеальна пара: як жінка віком 101 рік усиновила найстарішого кота в притулку

101-річна Пенні з Північної Кароліни хотіла допомогти тварині у притулку. Її вибір впав на кота Гаса, якому виповнилося 19 років.

Престарілий котик Гас опинився в притулку округу Катоба нещодавно. У власника тварини виникли непереборні обставини, через які він мусив віддати кота.

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У притулку Гаса обстежили та з'ясували, що він ще повен сил і його здоров'я перебуває в нормі. Працівники притулку хвилювалися, що котику доведеться жити в притулку, адже він міг би прожити ще кілька повноцінних років удома.



Кіт Гас був у чудовій формі / Фото з фейсбуку Humane Society of Catawba County

Неймовірне співпадіння

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Незабаром після того, як Гас потрапив у притулок, туди несподівано зателефонувала сім'я. Ці люди хотіли взяти улюбленця для старенької мами, якій виповнився 101 рік.

Неймовірно, але вони запитали, чи є в притулку старий котик, котрого можна забрати.

101-річна Пенні нещодавно втратила свою улюбленицю, і хотіла знову взяти у свій дім ласкаву тваринку, яка буде муркотіти.

Ми були обережні через вік усіх учасників, але сім'я запевнила, що вони готові дбати про кішку від імені своєї матері, – розповідають у притулку.

Коти 133 роки

Якщо "перевести" вік котика у людські роки, то йому вже "виповнилося" 133 роки. Втім, Гасу це не завадило чудово влаштуватися на новому місці й тішити свою власницю Пенні.



Котик швидко звик до нового дому / Фото з фейсбуку Humane Society of Catawba County

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