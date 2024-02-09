Хворого віслюка врятували, напоївши 24 літрами коли: що сталося

Віслюкові, на ім'я Джої, з притулку для тварин у британському місті Сідмут вдалося вирватися з лап потенційно смертельної шлункової коліки. Герой цієї історії ніхто інший, як 24 літри коли, введені через носову трубку протягом чотирьох днів.

Тварина припинила їсти після смерті матері. Вбитого горем віслюка, у якого виникла непрохідність шлунка, вилікували завдяки солодкому напою.

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Віслюка врятували 24 літри коли

15-річний Джої припинив їсти, коли в листопаді 2023 року він втратив свою літню маму Джозі. Це призвело до того, що у нього виникла закупорка шлунка, а це означало, що їжа більше не могла проходити через тонку кишку.

У мешканця віслючого притулку симптоми були такими сильними, що він не міг нічого їсти і пити. Але тварині пощастило, що навколо нього була команда ветеринарів, яка швидко узялася до дії і вигадала незвичайні ліки, які б позбавили його потенційно смертельної закупорки.

Ветеринари вставили Джої трубку у ніс, провели її прямо у шлунок і тричі на день вливали туди колу.

Ми використовували по шість літрів коли з високим вмістом цукру протягом 4 днів... По суті, кола діяла як дренаж. Вона роз'їдає тверду матерію і зрештою розм'якшує її настільки, що може пройти,

– каже ветеринар Джеймі Форрест.

Команда уникала лікування Джої у ветеринарній клініці, попри те, що це стандартна процедура, щоб захистити його від подальшого стресу.



Джої вилікувала кола / Unsplash, ілюстративне фото

У результаті газований напій усунув грудку, яка блокувала шлунок, і тепер віслюк повертається до свого "звичного щасливого життя".

До слова, Джої нещодавно потоваришував з іншим віслюком, Беном. Останній втратив свого друга, ще одного віслюка, Боба, приблизно в той же час, коли Джої втратив маму.

У бульдога регенерувала щелепа, яку він втратив через рак

Незвичайна історія сталася в щелепно-лицьовій хірургії з тримісячним цуценям французького бульдога. Команда ветеринарів в США взялася за відважну місію – врятувати невинне створіння від пухлини, яка становила неминучу загрозу для життя цуценяти.

Хірурги розпочали операцію, але в процесі виявили, що немає іншого вибору, окрім як видалити більшу частину лівої нижньої щелепи цуценяти. Однак, справжнє диво сталося через 8 тижнів. Про що ж мовиться – далі у матеріалі!