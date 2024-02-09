Хворого віслюка врятували, напоївши 24 літрами коли: що сталося
Джерело:Mirror
Віслюкові, на ім'я Джої, з притулку для тварин у британському місті Сідмут вдалося вирватися з лап потенційно смертельної шлункової коліки. Герой цієї історії ніхто інший, як 24 літри коли, введені через носову трубку протягом чотирьох днів.
Тварина припинила їсти після смерті матері. Вбитого горем віслюка, у якого виникла непрохідність шлунка, вилікували завдяки солодкому напою.
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Віслюка врятували 24 літри коли
15-річний Джої припинив їсти, коли в листопаді 2023 року він втратив свою літню маму Джозі. Це призвело до того, що у нього виникла закупорка шлунка, а це означало, що їжа більше не могла проходити через тонку кишку.
У мешканця віслючого притулку симптоми були такими сильними, що він не міг нічого їсти і пити. Але тварині пощастило, що навколо нього була команда ветеринарів, яка швидко узялася до дії і вигадала незвичайні ліки, які б позбавили його потенційно смертельної закупорки.
Ветеринари вставили Джої трубку у ніс, провели її прямо у шлунок і тричі на день вливали туди колу.
Ми використовували по шість літрів коли з високим вмістом цукру протягом 4 днів... По суті, кола діяла як дренаж. Вона роз'їдає тверду матерію і зрештою розм'якшує її настільки, що може пройти,
– каже ветеринар Джеймі Форрест.
Команда уникала лікування Джої у ветеринарній клініці, попри те, що це стандартна процедура, щоб захистити його від подальшого стресу.
Джої вилікувала кола / Unsplash, ілюстративне фото
У результаті газований напій усунув грудку, яка блокувала шлунок, і тепер віслюк повертається до свого "звичного щасливого життя".
До слова, Джої нещодавно потоваришував з іншим віслюком, Беном. Останній втратив свого друга, ще одного віслюка, Боба, приблизно в той же час, коли Джої втратив маму.
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