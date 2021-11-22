Художники малюють портрети безпритульних собак: як це допомагає чотирилапим знайти новий дім

Аби допомогти безпритульним собакам знайти люблячу сім'ю, художники малюють їх портрети. Готові витвори мистецтва розвішують у супермаркетах та інших багатолюдних місцях.

У США подруги Натані Міллер та Карен Спідл відвідали захід під назвою "Намалюй свого вихованця". На ньому учасники могли самостійно створювати портрети домашніх улюбленців або собак та кішок із притулків.

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Саме там Натані побачила 5-місячного собаку на прізвисько Напстер. Він зачарував жінку своїм спокоєм і скромністю. Натані намалювала його портрет і залишила свою роботу в притулку, сподіваючись, що це допоможе знайти йому дім. Проте через пару тижнів собака помер від хвороби.

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Згодом Натані та Карен об'єдналися, аби створити некомерційну організацію – Cheddar Paws Dog Art. Вона має на меті об'єднати художників, власників різних компаній, зоозахисників та звичайних любителів тварин, щоб разом знайти собакам дім. Для цього вони використовують мистецтво.



Карен Спідл та Натані Міллер / Фото Courtesy of Cheddar Paws Dog Art

Портретисти штату Пенсільванія створюють картини з тваринами, які Карен та Натані розвішують у супермаркетах та інших багатолюдних місцях. Завдяки цьому нову сім'ю знайшли – 138 собак.

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"Сьогодні наші художники намалювали 197 собак, 138 із яких уже знайшли свою родину", – підтвердила Карен Спідл.

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