Хтось тренується, а хтось відпочиває, – Зеленський показав фото з улюбленцем та штангою

Володимир Зеленський опублікував фото зі свого ранково тренування. Під час його спортивних вправ у ньогов був милий супровідник – великий білий песик.

Зеленський іронічно підписав фото: мовляв, поки він тренується, хтось відпочиває. Відповідне фото він опублікував у своєму інстаграмі.

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Песик, штанга і Зеленський

Головним героєм фото, який замилував мережу, став великий білий песик, який лежить спиною до об'єктива. Він дає лапу президенту, який сидить на лаві біля штанги. Вочевидь, президент зіронізував, що улюбленець – малий ледащо і не займається спортом.

Хтось тренується, а хтось відпочиває) Добрий ранок Всім!

#ЗдороваУкраїна,

– підписав своє фото Зеленський.



Ранок Зеленського: тренування і дружнє стикання лапи від улюбленця / Фото інстаграму zelenskiy_official

Володимир Зеленський на початку тижня полетів до США із другим робочим візитом і виступив на Генасамблеї ООН. У нього була запланована ще низка зустрічей, але через напад на його помічника довелося терміново повернутися в Україну

Зазначимо, що раніше не було відомо, що у Зеленського є улюбленець. До того ж білий пухнастий красень-песик з'явився у його інстаграмі вперше. На відміну від фото із тренувань, які Президент України постить у своїх соцмережах регулярно.

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З фото важко визначити, яка саме це порода, але можна припустити, що це якийсь із підвидів вівчарки. Наприклад, швейцарська.