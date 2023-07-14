Так, люди, а не кліматичні зміни, найімовірніше стали основною причиною того, що на території стародавньої Європи загинули представники великих тварин, такі як мамонти й печерні ведмеді. Без людей вони б могли існувати на тій самій території у ще більшій кількості навіть зараз.

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Більшість із дійсно великих тварин вимерли за останні 50 000 років, причому вимирання часто збігалося з появою сучасної людини. Однак традиційно вважається, що причиною цього були кліматичні зміни під час або після останнього льодовикового максимуму, який стався приблизно 30 000 – 10 000 років тому.

Марко Даволі з Орхуського університету в Данії та його колеги спробували з'ясувати, якими були б екосистеми Європи, якби сучасні люди не з'явилися на цій сцені.

Дослідники використали комбінацію комп'ютерного моделювання та записів викопних знахідок і минулого клімату, щоб з'ясувати найбільш ймовірний розподіл майже 50 великих тварин в Європі в попередній міжльодовиковий період, приблизно 130 000 – 120 000 років тому, а також те, яким він був би сьогодні без втручання людини.

Колумбійський мамонт в Музеї Пейджа в Лос-Анджелесі / Фото Wikipedia