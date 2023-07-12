Ангольські жирафи повертаються до Анголи

3 липня 2023 року 14 ангольських жирафів помістили у спеціально сконструйовану вантажівку і відправили у подорож протяжністю 1 300 кілометрів вздовж південно-західного узбережжя Африки: від приватної мисливської ферми в центральній частині Намібії і до національного парку Іона (Ангола). Дивіться також У Карпатах фотопастки "впіймали" рідкісного лісового кота "Подорож" тривала 36 годин, й 5 липня ангольські жирафи успішно повернулися додому. Африканські парки заявляють про те, що це лише перша група тварин, які повернулися на свою історичну батьківщину. Проте дослідники планують ще, щоб зрештою створити популяцію, що процвітає у парку.

Ангольські жирафи, також відомі як намібійські або димчасті жирафи, є підвидом південних жирафів, які зустрічаються в ізольованих місцях Африки, особливо Намібії. За інформацією Червоного списку МСОП, у 1990-х роках цей підвид повністю вимер в Анголі, коли країну постійно спустошували громадянські війни.

Вчені доставили до парку 14 ангольських жирафів / Фото Casey Crafford / African Parks​

Повернення жирафів важливе для Анголи

Громадянська війна в Анголі офіційно завершилася 2022 року. Попри те, що проблеми продовжуються, уряд країни повернувся до своїх зобов'язань щодо збереження багатого біорізноманіття Анголи.

За словами секретаря Міністерства навколишнього середовища Абіаса Хуонго, повернення жирафів до національного парку Іона стане початком нової віхи на шляху збереження Анголи. Передбачається, що це започаткує інші кроки у цьому напрямку і насправді дасть змогу відродити популяцію ангольських жирафів.

Дослідники вважають, що травоїдна дієта жирафів відіграє вирішальну роль у поширенні та розсіюванні насіння рослин. Отже, повернення жирафів додому, у свій історичний ареал, загалом запустить відновлення екологічних процесів у цьому регіоні.