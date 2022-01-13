Ховав під своїм крилом та грів: гусак вразив турботою щодо цуценяти
Джерело:Roar Wildlife News
Користувачів соціальних мереж неймовірно вразило фото із турботливим гусаком. Усе через те, що тварина обіймала цуценя.
Автор світлин розповів, що в холодний дощовий ранок побачив комунікацію гусака та новонароджене цуценя.
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Птаха взяла крихітку під своє крило та намагалася зігріти, а також сховати від зливи. Завдяки такому затишку та турботі, малюк навіть заснув.
Чоловік зізнався, що спочатку вважав, ніби гуска напала цуценя. Проте згодом переконався, що вона його захищає.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Гусак обіймає цуценя / Фото фейсбук
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Важливо, що допис доповнили після розповсюдження історії. "Ми раді повідомити, що невдовзі після того, як світлини були завантажені у фейсбук, цуценя і гусака разом усиновили. Тепер вони матимуть міцну дружбу в домашніх умовах. Тепер вони нерозлучні", – повідомив автор публікації.