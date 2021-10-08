Хотіла обіймів та любові: волонтери врятували собаку, яку покинули попередні власники

Волонтери врятували собаку, яку попередні господарі прикували ланцюгом до стіни та втекли. Як вона відреагувала на допомогу волонтерів – читайте у матеріалі.

Невідомо коли та хто провів пітбуля на задній двір будинку, чий власник був у від'їзді. Коли собаку знайшли, вона була виснажена та втомлена. Власник будівлі одразу звернувся до притулку.

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Коли волонтерка Тіффані приїхала на порятунок, то побачила собаку, що боялася і ховалася. Дівчина почала обережно підходити та м'яко звертатися до чотирилапого.



Прив'язаний пітбуль / Фото Rebel Dogs Detroit ​

Тоді пес, якого назвали Бікер, почав енергійно виляти хвостом, випрошуючи, щоб його погладили. Як тільки рятівниця відчепила ланцюг, Бікер ліг на землю, підставляючи живіт. Крім того, він облизував Тіффані руки й прагнув отримати ще більше уваги.

Проте нашийник з ланцюга врізався псові глибоко в шию й дівчина повезла пса до лікаря. У ветеринарній клініці була велика черга, тому Бікер з Тіффані просиділи в машині під дверима приймального відділення понад 5 годин. Весь цей час дівчина гладила, обіймала і заспокоювала пса.



Тіффані та Бікер / Фото Rebel Dogs Detroit ​

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Собака стійко перенесла операцію й відправився на перетримку. Тепер Бікер чекає на новий дім та господарів.