Застрягли у розтопленій смолі: поліцейський врятував цуценят зі смертельної пастки

У Хмельницькій області дільничний офіцер поліції Сергій Терефера врятував чотирьох беззахисних цуценят. Вони опинилися в смертельній ситуації.

Але завдяки героїзму правоохоронця "хвостики" залишилися живі. Про це повідомили у Національній поліції України.

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На Хмельниччині поліцейський врятував цуценят зі смоли

Жахливий інцидент стався у селі Зіньківці. Четверо цуценят потрапили в розплавлену смолу, залишившись під палючим сонцем на тривалий час.



Цуценята застрягли у розплавленій смолі / Фото Нацполіція України

У зворушливому акті доброти Сергій Терефера врятував групу маленьких собачок, що потрапили в пастку. Після цього він доставив їх до зооволонтерів, де цуценята отримали необхідну допомогу та були відмиті.



Поліцейський врятував цуциків / Фото Нацполіція України

Тепер пухнастикам активно шукають нові домівки, де їх оточать турботою та любов'ю.

В Одесі попрощалися з собакою Кєтті

2 травня в Одесі попрощалися з собакою Кєтті. Він трагічно загинув від ракетного удару, завданого російськими військами 29 квітня. Кєтті був поранений біля узбережжя Чорного моря, і загинув на місці. Саме там і зібралося багато людей, аби вшанувати загиблих у війні тварин.

На місці тієї страшної події пройшла церемонія прощання, яка присвячена усім домашнім улюбленцям та чотирилапим, що несуть службу у різних бойових підрозділах, шукають і рятують людей під завалами, допомагають розміновувати країну та віддають свої життя – заради людей.