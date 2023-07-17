Ласує із великим задоволенням: на Хмельниччині кошеня вполювало змію, більшу за себе
На Хмельниччині місцеві жителі виявили несподівану знахідку. Маленьке кошеня стало справжнім мисливцем. Пухнастик спіймав велику змію – більшу за себе.
Кішка вполювала велетенську змію
Дивне відео поширилося у мережі. На кадрах видно, що "здобич" хижака в рази більша за нього, але це не завадило коту вдало пополювати.
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На перших секундах ролика видно, що кошеня ласувало в компанії дорослої кішки, ймовірно, його матері. При цьому ділитися обідом із нею воно не захотіло.
Кішка і кошеня, яке ласувало впольовану змію / Скриншот з відео
Розмір спійманої змії становить приблизно 30 сантиментів. Ймовірно, "здобич" зовсім неотруйна і є звичайним вужем.
Впольована здобич котів / Скриншот з відео
Дайвер погодував із рук гігантську акулу
Джефф Джоел вирішив зануритися у води Атлантичного океану, що він вже неодноразово робив раніше. Цього разу він вирішив взяти свій фотоапарат Nikon D850. В іншій тримав масивний шматок їжі.
За кілька секунд понад пів дюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят. Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кілограмів спокійно пообідала з рук відважного драйвера.