Ласує із великим задоволенням: на Хмельниччині кошеня вполювало змію, більшу за себе

На перших секундах ролика видно, що кошеня ласувало в компанії дорослої кішки, ймовірно, його матері. При цьому ділитися обідом із нею воно не захотіло.

Кішка і кошеня, яке ласувало впольовану змію / Скриншот з відео

Розмір спійманої змії становить приблизно 30 сантиментів. Ймовірно, "здобич" зовсім неотруйна і є звичайним вужем.

Впольована здобич котів / Скриншот з відео

Дайвер погодував із рук гігантську акулу

Джефф Джоел вирішив зануритися у води Атлантичного океану, що він вже неодноразово робив раніше. Цього разу він вирішив взяти свій фотоапарат Nikon D850. В іншій тримав масивний шматок їжі.

За кілька секунд понад пів дюжини акул-биків почали кружляти навколо 66-річного чоловіка та семи інших членів екіпажу. Джефф почав годувати їх немов цуценят. Акула-бик завдовжки 2 метри та вагою у майже 300 кілограмів спокійно пообідала з рук відважного драйвера.