Щоб врятувати цуценя: хлопчик потай від мами продавав найцінніше, що мав

8-річний хлопчик Брайсон Кліманн – затятий фанат покемонів. Він любить у них бавитися і має цілу колекцію карт улюблених героїв. Але він був готовий із ними розпрощатися заради улюбленого цуценяти.

Зворушлива історія сталася у штаті Вірджинія у США. У Брайсона лише нещодавно з'явилося цуценя Брюс, з яким він багато грався.

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Песик Брюс захворів

Проте одного дня хлопчик помітив, що песик невеселий: не хоче бавитися, а сумно лежить на підлозі. Його мати, Кімберлі Вудрафф, відвезла собаку до ветеринара. У Брюса діагностували заразний парвовірус собак. Вартість лікування у клініці становила майже 700 доларів.



У Брюса виявили парвовірус / Фото з ABC news

Таку суму сім'я не могла заплатити. Тоді Брайсон заявив, що просто не може втратити свого улюбленця.

Це мене засмутило, тому що зазвичай мій брат і сестра грають разом, а мені немає з ким грати. Тож я зазвичай граю з ним,

– сказав хлопчик.

Як хлопчик врятував цуценя

Знаючи про матеріальне становище батьків, Брайсон використав свою любов до Брюса та свою пристрасть до покемонів і взяв справу у свої руки. Його план застав маму зненацька.

Їй надіслали фото, як хлопчик сидить на узбіччі дороги з плакатом за розкладним столиком. Хлопчик вирішив продавати своє найцінніше – карти з покемонами. Мати була неабияк зворушена.



Продавати свої карти він вирішив просто на узбіччі дороги / Фото з ABC news

Жінка опублікувала фото на своїх сторінках у соцмережах, і воно дуже швидко розлетілося. Пізніше вона відкрила рахунок у GoFundMe з метою зібрати 800 доларів. Історія настільки розчулила людей, що пожертви перевищили 1 900 доларів.

Брайсон був у захваті і не міг дочекатися, коли вже його улюблений песик повернеться.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Наразі Брюс все ще проходить лікування і продовжує набирати сили. Але він почувається значно краще. За решту грошей, яка залишиться від пожертв GoFundMe, Брюсу зроблять щеплення собаці та допоможуть із лікуванням хворих собак у містечку.

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Ця історія показує: ніщо не може перемогти любов між дитиною та його пухнастим найкращим другом.