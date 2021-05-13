Хлопчик без ніжки й собака без лапки стали найкращими друзями: щаслива історія

7-річний хлопчик на ім’я Пекстон Вільямс мріяв мати справжнього друга. Дитині ампутували праву ногу 3 роки тому.

Незабаром друг для хлопчика знайшовся – ним стало цуценя золотистого ретривера. Песик народився без правої передньої лапки.

Незвично Кемпінг мрії: 30 ґолден-ретриверів, з якими можна гратися



Марвел та її маленький господар / Скриншот / WCCO / Youtube

Сім'я хлопчика із протезом, яка мешкає у Міннесоті, взяла цуценя у свій дім. Маленьку дівчинку назвали Марвел.



Хлопчик та його пес / Скриншот / WCCO / Youtube

Заводчиця собак Барб Фелт знайшла родину Вільямсів через спільних знайомих. Коли цуценя народилося, жінка одразу знала, що цей песик матиме відповідальну місію.

Ми хотіли, щоб цуценя потрапило у дім до когось, хто має відмінності у ногах, – розповідає Барб.

Мама хлопчика розповідає, що із появою цуценяти її син став активнішим. Він почав краще розвивати свої фізичні здібності.

Це дає йому можливість сказати дітям: о, їй бракує лапи, вона схожа на мене. І це наче дає йому голос теж захищати себе, – ділиться жінка.



У родині 3 дітей і всі вони зраділи появі Марвел / Скриншот / WCCO / Youtube

Поки Марвел бігає на 3 лапах, але згодом їй може знадобитися інвалідний візок або протез. Сім'я сподівається, що хлопчик та його пес згодом зможуть бігати разом.

Вам сподобається Кумедний собака став професором і допомагає вчити дітей онлайн

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Відео про дивовижну дружбу