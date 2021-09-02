Хитрий спосіб безболісно робити собакам щеплення: що вигадав ветеринар – відео

Португалець Андре Сантос відомий умінням ставити собакам щеплення так, що вони цього навіть не помічають. Усі тварини, які відвідують його клініку, залишаються дуже задоволені, адже кожен візит до лікаря супроводжується веселими іграми.

Ветеринар розробив та використовує власну техніку спілкування з пацієнтом. Згідно з нею, у тварини повинні залишатися тільки позитивні спогади після відвідування лікаря.

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Як Андре Сантос робить укол собакам

Зазвичай ветеринар починає з веселого танцю з собакою. Потім, використовуючи гру, дає частування на тарілці. Тільки тоді, коли тварина повністю розслабиться, він максимально швидко і непомітно робить ін'єкцію.

Зазвичай пацієнти Сантоса так захоплені всім цим процесом, що навіть не розуміють, в який момент він зробив укол. А на завершення багато обіймів та поцілунків від ветеринара.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

"Я обстежую тварин і роблю їм щеплення на підлозі, щоб бути на одному рівні з пацієнтом. Думаю, так вони відчувають себе комфортніше і спокійніше. Я переконаний: консультація ветеринара не повинна ставати травмуючим досвідом", – зазначив Андре Сантос.

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Користувачі соціальної мережі інстаграм, в якій Андре регулярно ділиться роликами про свою роботу, захоплюються тим, як він ставить щеплення.

Дивіться фото ветеринара з домашніми улюбленцями: