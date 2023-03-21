Це на 1 000 більше, ніж восени 2022 року. Про це говорить ветеринарка Вікторія Кошова.

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У Харкові вакцинують від сказу 3 500 тварин

За словами Вікторії, кількість охочих щепити домашніх тварин зросла через те, що люди повертаються до Харкова. Наприклад, харків'янка Віта Чернова принесла дворового кота на щеплення проти сказу. Жінка каже, щороку відловлює безпритульних котів та відносить їх на огляд до ветеринарів.

Це наш дворовий кіт. Ми його звемо Лісовим котом. Зараз багато покинутих тварин. Ми живемо на околиці, а тут лиси приходять, то у тварин може бути сказ,

— розповідає вона.

Також вона принесла на щеплення двох домашніх котів — однорічного Сонечка та трирічного Жоріка. Вікторія каже, що її коти не виходять з дому, але вона розуміє, що може додому щось принести.



Харків'янка принесла кота на вакцинацію / Фото Олена Клименко / Суспільне Харків​

На дільниці комунального підприємства "Жилкомсервіс" тварин вакцинує ветлікарка Вікторія Кошова.

Восени провакцинували 2 500 тварин. Зараз плануємо десь 3 500 тисячі тварин. Це саме по ЖЕКах, а в приватних секторах будемо вакцинувати трохи пізніше, як стане тепліше,

– розповідає вона.