Сміливий гусак показав двом тиграм, хто у зоопарку хазяїн: кумедне відео

У китайському зоопарку стався кумедний випадок: гусак набрався сміливості і накинувся на тигра. Після того, як він показав "великим кицям", хто у вольєрі, господар, спокійно і незворушно прогулювався впевненим кроком.

Гусак і два білих тигри опинилися в одному вольєрі у зоопарку в китайській провінції Хебей. Кумедний випадок, який стався від такого поєднання, бачили десятки відвідувачів парку.

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Гусак накинувся на тигрів

Відео починається з того, що два великих тигри пильно стежать за птахом. Вони повільно підкрадаються до нього, трохи згинаючись в лапах. Гусак помічає цю активність і нападає на одного тигра. Він починає активно махати крильми і дзьобає тигра між очей.

Та сміливому птахові і цього мало: він кинувся за великим котом, махав крильми і намагався його ще раз дзьобнути. Спантеличені тигри не мали іншого виходу, окрім як втекти від гусака на безпечну відстань.

Відігнавши тигрів, гусак спокійно і впевнено розгулював вольєром. Тигри ж лягли у спокійній позі, визнаючи поразку.

Зрештою не надто зрозуміло, як гусак взагалі виявився в вольєрі з тиграми. Втім, скоріш за все, після такого вчинку його випустили на свободу.

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