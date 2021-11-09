Грав та заплутався в шторі: як кіт доповнив виступ господарки під час онлайн-уроку

Студентка курсів ораторського мистецтва через Zoom розповідала вчителю своє завдання. Тим часом позаду дівчини бавився кіт, яка привернула до себе увагу.

Американка, яка вирішила не говорити своє ім'я пригадала, що на онлайн-уроці виступала з промовою, яку приготувала заздалегідь.

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Те, що відбувалося у неї за спиною, вона змогла дізнатися вже після заняття, коли переглядала відео. На початку видно, що дівчина емоційно зачитує текст зі свого листка. В цей момент позаду починає рухатися фіранка й з'являється кіт.

Домашній улюбленець кілька секунд бавиться, а тоді вирішує зістрибнути з дивану. Проте у чотирилапого виникла проблема, адже він застряг кігтем у тканині штори. Замість виступу студентки, одногрупники та викладач активно спостерігали, як кіт намагається вибратися зі своєї пастки.

Врятувати тварину вирішила сусідка дівчини, яку також можна побачити на відео. Вона намагалася заховатися, проте це їй не вдалося.

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"Як результат, моя сусідка по кімнаті поповзла на допомогу кішці під час моєї промови. Я гадки не мала, що все це відбувалося за моєю спиною, поки не переглянула відео", — додала студентка.

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Дивіться відео: як кішка доповнила виступ власниці на онлайн-уроці