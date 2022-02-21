Господиня сама підстригла свого пса: фото неочікуваного результату експерименту

Суазана Соарес вирішила сама підстригти свого йоркширського тер'єра. Дівчина вже багато років працює перукарем й захотіла поекспериментувати з домашнім улюбленцем.

Під час пандемії COVID-19 салони догляду за тваринами закрилися. Через це у собаки, яку звати Мано, шерсть відросла й почала падати на очі.

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Тоді Суазана Соарес взялася за ножиці, проте виявилося, що підстригти чотирилапого – не так легко. Мано постійно крутився та намагався втекти.

Крім того, людські стрижки на собаці виглядають зовсім не так, як потрібно. За словами господині, коли вона глянула на улюбленця, то розсміялася.



Стрижка Мано / Фото Susana Soares​

У соціальних мереж дівчина вирішила поділитися світлинами з результатом стрижки Мано. Людей також розсмішив зовнішній вигляд чотирилапого. Вони жартували, що собака схожий на мем.

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Попри це, Мано подобається стрижка, адже шерсть більше не заважає очам. Проте Суазана запевнила, що сама займатися собачою стрижкою більше не буде.

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