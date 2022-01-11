Господиня орендувала дрони, щоб привітати собаку з днем народження: відео святкового шоу

Для собак салюти небезпечні, адже їх лякають раптові сильні спалахи та гуркіт.Саме тому господиня чотирилапого вирішила привітати улюбленця, використавши шоу дронів.

Ці маленькі машини з увімкненими ліхтариками можуть викласти в нічному небі будь-який напис або картинку. Саме тому китаянка вирішила використати їх, аби привітати собаку з 10 днем народження.

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Проте цей сюрприз обійшовся жінці в 14 тисяч доларів за 30-хвилинне шоу. На ці гроші вона могла б сплатити декілька місяців оренди квартири в Пекіні.

Дрони накреслили в небі силует чарівного пуделя у святковому капелюсі. Згодом зʼявилися риси святкового торта та ієрогліфи "520". Ця цифра китайською звучить, так само як "я люблю тебе".

На святкування дня народження Додоу зібралося пів міста, адже всі хотіли подивитись ефектне шоу. Сам чотирилапий виглядав розгубленим.

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Дивіться відео: як господиня привітала собаку з днем народження

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