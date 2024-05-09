Покинуте цуценя гналось за авто хазяїв: найцікавіше сталося далі

Чорна німецька вівчарка Фенікс несамовито бігла за машиною своїх колишніх господарів, які покинули її на стоянці трейлерів Country Living у Фресно, штат Каліфорнія, США. Опубліковані кадри змусили багатьох глядачів розплакатися.

Ймовірно, колишні власники хотіли відвезти собаку до притулку, але заклад того дня був зачиненим, тож вони залишили тварину напризволяще.

Дивіться також Знову не панди – у зоопарку пофарбували собак: приголомшливі кадри обурили мережу

Господарі залишили вівчарку на стоянці

Патриція Харві, помічник менеджера трейлерного парку, висловила свій жах, побачивши відеозапис цуценяти Фенікса, покинутого на стоянці. Попередні власники мали намір відвезти цуценя до притулку, але не змогли цього зробити, оскільки в той день заклад був зачинений. Тому вони прийняли нелегке рішення залишити Фенікса напризволяще.



Фенікс, якого покинули / Фото Daily Mail

Нещодавно цуценя привезли до найближчого центру захисту тварин. Порятунок здійснила Мередіт Хінціг-Хейз, 33-річна лікарка швидкої допомоги та засновниця некомерційної організації Regional Deployed K9 Inc та Equine Rescue.

Той ролик розриває серце, але я дізнаюсь про такі речі кожного дня в силу своєї роботи. Різниця тільки в тому, що у цьому випадку можна побачити все на власні очі. Відчувала, що мають врятувати цю собачку, попри все. Зараз уже знайшовся потенційний опікун, якщо Фенікс не зможе залишитися зі мною,

— розповідає Гінціг-Хейз.

Жінка сподівається, що німецька вівчарка пройде спеціалізоване навчання, щоб у майбутньому стати собакою-терапевтом для пацієнтів у лікарнях та хоспісах.



Фелікс вже має потенційного опікуна / Фото Daily Mail

Відповідно до законодавства Каліфорнії, залишення тварини без нагляду карається законом. Наразі влада розслідує інцидент.

Собака біг за машиною після того, як його викинули

На жаль, не всі люди, які приручили тваринок, залишаються добросовісними до кінця їх життя. Нерідко господарі вирішують позбутися улюбленців, і роблять це в жахливий спосіб: не віддають у притулок, а викидають просто посеред вулиці.

Така ситуація сталася у США. 24-річна Дестіні Гомес, яка займається пошуком домівок для безпритульних тварин, показала відео, у якому віддана собака біжить за машиною господині після того, як її викинули з вікна.