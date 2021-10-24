Господар та собака зіграли в милу версію "Гри в кальмара": чарівне відео

Тренд на серіал від Netflix продовжується. Собака на ім’я Педруско та його власник відтворили відомий епізод з "Гри Кальмара" – одне з завдань "Червоне світло, зелене світло".

Розумний песик вчасно зупинявся, коли мелодія з серіалу припинялася.

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Педруско – блакитний бордер коллі, що живе разом зі своїм господарем на Канарських островах. Песик народився в іспанській Галіції.

Що відомо про породу Бордер коллі вважають найрозумнішими собаками у світі. Цю породу створили для того, щоб коллі допомагали пастухам контролювати отару. Через це песики легко піддаються тренуванням та можуть виконати будь-які прохання господарів.

Коллі легко вивчають нові трюки / Фото з інстаграму Педруско

Цей песик має надзвичайний розум. Він вже знає, що коли мелодія з популярного серіалу "Гра в Кальмара" припиняється, треба стояти нерухомо. Рухатися можна тільки коли вона заграє знову.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

У ролі гігантської ляльки, яка контролює процес гри у серіалі, виступив власник Педруско – він насвистував вірусну мелодію та обертався, перевіряючи, чи рухається песик.

Коллі продемонстрував неабиякі здібності, вчасно зупиняючись та крокуючи вперед.

За словами власника Педруско, песик швидко навчився нової гри.

Ми з Педруско пограли в цю гру одного дня. Він так швидко навчився цього і тепер дуже любить робити нові трюки,

– написав господар собаки.

Собака має свої сторінки у тіктоці та інстаграмі. Власник, який веде дописи, не розголошує своє ім’я.