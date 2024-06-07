З головою пітона і тілом риби: дивна істота дихає повітрям і повзає по асфальту – шокуючі фото

У світі, що кишить мільйонами різноманітних видів тварин, деякі з них вирізняються своїми особливими характеристиками. Від істот, що мешкають у глибинах океану, до тих, що блукають суходолом, і навіть тих, що нагадують персонажів художньої літератури, Земля є скарбницею унікальних форм життя.

Проте є види, які, здається, все ще з'ясовують свою ідентичність серед цього величезного біорізноманіття. Наприклад, у Міссурі (США) місцеві жителі виявили вже четверту за рахунком дивну рибу, яка віддає перевагу рухатися сушею і вміє дихати на поверхні.

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Який вигляд має північний змієголов – з головою рептилії та тілом риби

Йдеться про змієголову рибу, яка виглядає як змія, але технічно є рибою. Представники цього виду вміють дихати повітрям і ковзати, як рептилії, а тому їх можна зустріти на суші.

За словами Департаменту охорони природи Міссурі, це вчетверте, коли місцеві жителі виявляють дивну рибу біля водозбору озера Ваппапелло.



Змієголови можуть жити кілька днів на суші / Фото iNaturalist

Північна змієголова риба (Channa argus) має довге тіло і змієподібну голову, вкриту лускою з малюнком, як у пітона. Представники цього виду здатні досягати завдовжки до 1 метра і насправді є грізними хижаками, які поглинають усе на своєму шляху.

Змієголові риби здебільшого харчуються іншою рибою, ракоподібними, жабами, дрібними рептиліями, а часом навіть дрібними птахами та ссавцями,

– кажуть дослідники.

На відміну від більшості риб, змієголові риби можуть проводити час не тільки у воді, але також і на суші – вони вміють дихати повітрям, що дуже зручно для життя у воді з низьким вмістом кисню. Риби також здатні вижити на суші протягом кількох днів, якщо їм вдасться залишатися вологими. Цікаво, що вони також здатні ковзати по поверхні, щоб повернутися у воду.

Що ще слід знати?

Цей вид не є аборигенним для США, насправді змієголові риби були завезені з Азії, а тому становлять загрозу для місцевих видів, з якими конкурують за ресурси. За словами дослідників, четвертого представника цього виду було знайдено в Міссурі наприкінці травня поточного року, а загалом тут помітили вже чотирьох риб — перша з'явилася 2019 року.



Channa argus / Фото BioLib

Цікаво, що місцева влада просить рибалок не відпускати рибу назад у річку — оскільки змієголові риби є інвазивним і вельми небезпечним видом. Співробітники місцевого Департаменту з охорони природи просять вбити змієголова, відрубавши йому голову, випатравши або помістивши в пластиковий пакет.

Припускають, що цей інвазивний вид уперше з'явився у Штатах після аварії на комерційній рибній фермі в Арканзасі 2008 року, відтоді змієголові риби потрапили в місцеві річки, а потім попливли на північ.

Нагадаємо, американський рибалка Арт Вестон зловив 91-кілограмову доісторичну істоту на озері Сем Рейберн у Східному Техасі. Було ідентифіковано, що це алігаторна черепаха.