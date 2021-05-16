Голодні цуценята "напали" на маму: миле відео про родину самоїдів

Цуценята собаки породи самоїд схожі на білі пухнасті хмаринки. Тільки погляньте, як радісно зголоднілі малюки зустрічають свою маму.

Ютуб-канал ViralHog публікує цікаві відео про життя людей і домашніх тварин. Цього разу глядачам запропонували поспостерігати за життям родини самоїдських собак.

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Самоїди – старовинна порода собак, яку розводили північні племена самоїдської групи. Великі й пухнасті пси перевозили вантажі на санях, слугували няньками для дітей й навіть зігрівали господарів під час сну.

На відео господарі зняли зворушливу зустріч мами-самоїда та її дітлахів. Малюки зголодніли й пищать – скоро мама їх нагодує.

Чимало користувачів мережі полюбляють дивитися подібні відео – адже вони допомагають розслабитися і спостерігати за життям домашніх тварин.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут

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