Риба опах – єдина у світі повністю теплокровна риба. Саме таку знайшли на узбережжі в штаті Орегон.

Про це повідомляє приватний океанаріум Seaside Aquarium. Екземпляр "місячної" риби заморозять, а потім будуть вивчати.

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Риба має вражаючі розміри

Риба має вражаючі розміри: вагу 45 кілограмів та довжину близько метра. Її тіло вкрито різнокольоровою лускою.



Екземпляр важить майже пів центнера / Фото Seaside Aquarium

Замороженого опаха віддадуть студентам для розтину та подальшого дослідження. Наразі невідомо, як загинула теплокровна риба. Ймовірно, це сталося неподалік берега, адже її тіло опинилося на пляжі "в чудовому стані".

Місячна риба мігрувала на північ

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо випрошуючи порцію корму Purina®, що не тільки смачний, але й корисний.

"Місячна" риба може вирости до 2 метрів у довжину й важити 270 кілограмів. Рибину такого розміру знайшли у річці Колумбія у 2009 році.

Але й цей екземпляр з Орегону вразив дослідників своїми розмірами.



Тіло риби вкрито різнокольоровою лускою / Фото Seaside Aquarium

Дослідникам небагато відомо про "місячних" риб. У 2015 році з'ясувалося, що опах – єдина відома теплокровна риба. Судини в її зябрах дозволяють циркулювати теплу кров по всьому тілу.

Біологиня з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Хайді Дьюар припускає, що риба рухалася на північ від узбережжя Каліфорнії, де вони зазвичай мешкають. Можливо, опах мігрував через нагрівання океану.



Рибу заморозять і будуть вивчати / Фото Seaside Aquarium

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Поки рибу заморозять, а з початком нового навчального року передадуть студентам. А скелет риби планують демонструвати на виставках.