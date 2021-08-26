Гігантська черепаха виявилася хижаком: вчені зробили приголомшливе відкриття

Черепах, які мешкають на Сейшельських островах, раніше вважали травоїдними тваринами. Однак науковці з'ясували, що це не так.

На острові Фрегат у липні 2020 року зняли відео, де самка черепахи повільно наближається до пташеняти крячки, робить кілька невдалих спроб упіймати його і, зрештою, хапає та їсть малюка.

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Вчені провели дослідження й опублікували його результати в журналі Current Biology. Відео, на якому черепаха їсть крячку, стало першим підтвердженням того, що ці тварини є хижими.



Ймовірно, черепахи звикли їсти пташенят / Фото PA Media / University of Cambridge

Острів Фрегат є центром екотуризму на Сейшелах. Його природа вражає своєю красою. Там мешкає близько 3 тисяч гігантських черепах роду Aldabrachelys gigantea.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що зви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Гігантські черепахи виявилися хижими: відео

Це абсолютно несподівана поведінка. Нічого схожого у черепах на волі раніше не спостерігалося, – розповідає співавтор дослідження Джастін Герлах з Кембриджського університету.

Велетенські черепахи мають довжину да 120 сантиметрів, а вагу – до 300 кілограмів. Вони не вміють плавати й були завезені на різні острови людьми.

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