Гігантська черепаха виявилася хижаком: вчені зробили приголомшливе відкриття
Джерело:BBC
Черепах, які мешкають на Сейшельських островах, раніше вважали травоїдними тваринами. Однак науковці з'ясували, що це не так.
На острові Фрегат у липні 2020 року зняли відео, де самка черепахи повільно наближається до пташеняти крячки, робить кілька невдалих спроб упіймати його і, зрештою, хапає та їсть малюка.
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Вчені провели дослідження й опублікували його результати в журналі Current Biology. Відео, на якому черепаха їсть крячку, стало першим підтвердженням того, що ці тварини є хижими.
Ймовірно, черепахи звикли їсти пташенят / Фото PA Media / University of Cambridge
Острів Фрегат є центром екотуризму на Сейшелах. Його природа вражає своєю красою. Там мешкає близько 3 тисяч гігантських черепах роду Aldabrachelys gigantea.Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.
Гігантські черепахи виявилися хижими: відео
Це абсолютно несподівана поведінка. Нічого схожого у черепах на волі раніше не спостерігалося, – розповідає співавтор дослідження Джастін Герлах з Кембриджського університету.
Велетенські черепахимають довжину да 120 сантиметрів, а вагу – до 300 кілограмів. Вони не вміють плавати й були завезені на різні острови людьми.
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Що було раніше
- Час від часу вчені бачили, як черепахи їдять падаль, а також раковини й кістки.
- Однак того, як ці рептилії полюють, люди ще жодного разу не помічали.
- Ймовірно, ця звичка могла сформуватися у них через близькість колонії крячок.
- Популяцію крячок на острові вдалося відновити й зараз вона налічує 265 тисяч особин. Птахи мешкають на деревах, а їх пташенята часто випадають із гнізд.
- Вчені припускають, що черепахам може подобатися полювання, адже це цікавіше, ніж їсти рослинну їжу.