Гігантська черепаха виявилася хижаком: вчені зробили приголомшливе відкриття

26 серпня 2021 , 16:22
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Джерело:

BBC

Черепах, які мешкають на Сейшельських островах, раніше вважали травоїдними тваринами. Однак науковці з'ясували, що це не так.

На острові Фрегат у липні 2020 року зняли відео, де самка черепахи повільно наближається до пташеняти крячки, робить кілька невдалих спроб упіймати його і, зрештою, хапає та їсть малюка.

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Вчені провели дослідження й опублікували його результати в журналі Current Biology. Відео, на якому черепаха їсть крячку, стало першим підтвердженням того, що ці тварини є хижими.


Ймовірно, черепахи звикли їсти пташенят / Фото PA Media / University of Cambridge

Острів Фрегат є центром екотуризму на Сейшелах. Його природа вражає своєю красою. Там мешкає близько 3 тисяч гігантських черепах роду Aldabrachelys gigantea.

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Гігантські черепахи виявилися хижими: відео

Це абсолютно несподівана поведінка. Нічого схожого у черепах на волі раніше не спостерігалося, – розповідає співавтор дослідження Джастін Герлах з Кембриджського університету.

Велетенські черепахи

мають довжину да 120 сантиметрів, а вагу – до 300 кілограмів. Вони не вміють плавати й були завезені на різні острови людьми.

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Що було раніше

  • Час від часу вчені бачили, як черепахи їдять падаль, а також раковини й кістки.
  • Однак того, як ці рептилії полюють, люди ще жодного разу не помічали.
  • Ймовірно, ця звичка могла сформуватися у них через близькість колонії крячок.
  • Популяцію крячок на острові вдалося відновити й зараз вона налічує 265 тисяч особин. Птахи мешкають на деревах, а їх пташенята часто випадають із гнізд.
  • Вчені припускають, що черепахам може подобатися полювання, адже це цікавіше, ніж їсти рослинну їжу.
Автор: Аліна Рудченко