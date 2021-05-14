На Прикарпатті у кабінеті лікаря оселилася колонія рідкісних кажанів

Червонокнижні кажани обрали собі для сховища незвичне місце – кабінет у районній лікарні Галича. Ссавців після огляду (ні, не лікарського) довелося відпустити на волю.
Кажани оселилися в лікарні
Працівники районної лікарні звернулися по допомогу у Галицький національний природний парк. Незвичну знахідку вони виявили у щілині під підвіконням.
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Спеціалісти дочекалися настання сутінків і дослідили "новоселів". Їх поміряли, зважили та ретельно оглянули. Виявилося, що це – червонокнижні кажани виду "вечірниця руда".
Загалом у цій колонії проживали 55 особин. Усіх їх випустили на волю, аби ті знайшли собі нове житло і їжу.
Що відомо про вечірницю руду
- Вечірниця руда – це вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць в українській фауні.
- Кажани цього роду довжиною сягають до 8 сантиметрів, розмах крил становить 35 сантиметрів. Це робить їх одним з найбільших кажанів Західної та Центральної Європи.
- У 2009 році вечірницю руду внесли до Червоної книги України. Цей вид охороняється згідно з низкою міжнародних угод.
Серед причин зникнення цього виду – вирубка дуплистих дерев / Фото redbook-ua.org
- Хоча вечірниця перебуває під відносною загрозою, вона більш поширена й чисельна, ніж решта європейських кажанів.
- Ці тварини на зиму впадають у сплячку і для зимівлі шукають закинуті теплі приміщення.
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